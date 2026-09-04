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Куда нести деньги в сентябре: вклады, ОФЗ или ПИФы на фоне неопределённости со ставкой

Каждое заседание Центробанка сейчас напоминает момент, когда все замирают в ожидании сигнала. Очередное такое событие назначено на 11 сентября, и от него во многом зависит, как поведут себя ставки по вкладам, кредитам и долговым инструментам.

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