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Спасатели пришли на помощь грибнику из Барнаула в лесу под Павловском

Спасатели пришли на помощь грибнику из Барнаула в лесу под Павловском

Барнаулец приехал в лес на автомобиле, однако в какой-то момент машина застряла в глубокой колее Спасатели помогли жителю Барнаула, который заблудился в лесу в районе Павловска после поездки за грибами.

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