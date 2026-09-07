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Царьград

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Армянский генерал отказался от паспорта. В консульстве прозвучала пламенная речь

Армянский генерал отказался от паспорта. В консульстве прозвучала пламенная речь

Генерал-лейтенант СССР и Армении Норат Тер-Григорьянц отказался от армянского паспорта и заявил, что больше не планирует посещать страну.

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