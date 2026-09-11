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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Де Дзерби о травме Мудрика: «Глупая, он и так достаточно настрадался. Это обычная проблема, когда долго не играешь. Надеемся, скоро вернется»

Главный тренер « Тоттенхэма » Роберто Де Дзерби высказался о травме Михаила Мудрика . Арендованный у «Челси» украинский вингер, отбывший дисквалификацию за допинг, ранее провел свой первый матч за два года.

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