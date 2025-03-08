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В Киеве заявили о вступлении Китая в боевые действия на стороне России

В Киеве заявили о вступлении Китая в боевые действия на стороне России

Власти Украины заявили о возможном участии Китая в специальной военной операции (СВО) после того, как попытка распространить информацию о якобы участии армии Северной Кореи на стороне России не увенчалась успехом.

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Комментарии
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федор
Да рогули ! А ещё марсиане и армия галактики!!!!! Тупорылое рогульё, а вам сколько стран помогают ? Вы же злыдни и попрошайки!!!!
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17 час.
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