В Киеве заявили о вступлении Китая в боевые действия на стороне России

Власти Украины заявили о возможном участии Китая в специальной военной операции (СВО) после того, как попытка распространить информацию о якобы участии армии Северной Кореи на стороне России не увенчалась успехом.
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