Тайный женский спецназ Зеленского: раскрыто, как ВСУ вербует новых боевиков

Десятки однотипных страниц латиноамериканских наемниц ВСУ обнаружили пользователи соцсетей. С фото улыбаются симпатичные латиноамериканки в военной форме на фоне флагов и вымпелов ВСУ, а в комментариях отмечено, где они проходят службу.