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Владимирские новости

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ДТП на Ерофеевском спуске вызвало пробку во Владимире

ДТП на Ерофеевском спуске вызвало пробку во Владимире

ДТП с участием Haval H3 и Kia Sportage перекрыло обе полосы на Ерофеевском спуске, движение затруднено на Лыбедской магистрали и улице Горького.

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