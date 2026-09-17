Центр "Смена" потратит 400 млн рублей на шесть укрытий к 2026 году

Всероссийский детский центр "Смена" в Анапе планирует потратить почти 400 млн рублей на установку шести быстросборных укрытий.
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