Загадочная история известного логотипа

Автомобильные эмблемы – это не только очень красиво, но и очень интересно. Восхищение десятками изящных логотипов не только разовьет ваше чувство прекрасного, но и иногда позволит вам узнать что-то новое.
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