Украина бьет тревогу: Россия выигрывает «беспилотную гонку»

Не просто массированное, а буквально тотальное применение беспилотных систем стало едва ли не главной отличительной чертой проводимой на Украине специальной военной операции как совершенно новой страницы в истории ведения боевых действий.
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