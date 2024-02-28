Лунёв рассказал, что получил звонок из сборной России

Андрей Лунёв пообщался с представителем тренерского штаба сборной России. Вратарь «Карабаха» Андрей Лунёв рассказал, что недавно общался с тренером вратарей сборной России, но пока не получил вызов в национальную команду.
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