Подколзин сделал 2 голевые передачи на Хорвата за 38 секунд в матче с «Аризоной». У него 10+9 в 69 играх

Подколзин сделал 2 голевые передачи на Хорвата за 38 секунд в матче с «Аризоной». У него 10+9 в 69 играх

Василий Подколзин дважды помог забить Хорвату за 38 секунд в матче с «Аризоной».  Россиянин внес вклад в победу «Ванкувера» над «Койотис» (5:1) в регулярном чемпионате НХЛ.

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