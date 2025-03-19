Телефон похищенной Даши из Ачинска периодически включается

После того, как в дежурную часть межмуниципального отдела МВД России по городу Ачинску обратилась женщина с сообщением о пропаже своей дочери, полиция незамедлительно приняла меры реагирования, по тревоге был поднят личный состав МО МВД России «Ачинский», началась отработка круга общения школьницы.
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