Телефон похищенной Даши из Ачинска периодически включается

После того, как в дежурную часть межмуниципального отдела МВД России по городу Ачинску обратилась женщина с сообщением о пропаже своей дочери, полиция незамедлительно приняла меры реагирования, по тревоге был поднят личный состав МО МВД России «Ачинский», началась отработка круга общения школьницы.