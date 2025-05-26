Нардеп Тарасенко призвал отказаться от территорий, находящийся в составе России

Депутат Верховной рады Тарас Тарасенко призвал Киев де-факто отказаться от территорий, которые находятся в составе России, поскольку красными линиями для Украины должны быть не земли, а огромные потери личного состава ВСУ.
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