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Китайские журналисты ищут тверскую душу: медиатур в Калязине

Китайские журналисты ищут тверскую душу: медиатур в Калязине

Китайские журналисты в рамках медиатура «Дорогами дружбы» посетили Калязин. Делегация из 25 представителей ТАСС и агентства «Синьхуа» побывала в сафари-парке «Бизоний берег» и на Колокольне Николаевского собора.

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