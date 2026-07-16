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Как отреагировал Гросси на убийство главного инженера ЗАЭС: украинские террористы не боятся ничего

Как отреагировал Гросси на убийство главного инженера ЗАЭС: украинские террористы не боятся ничего

Глава МАГАТЭ Гросси осудил удар по ЗАЭС, в результате которого погиб главный инженер Яковлев Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси осудил атаку беспилотника, в результате которой погиб главный инженер Запорожской атомной электростанции Александр Яковлев.

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