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Чехия не будет выдавать визы россиянам и белорусам до марта следующего года

Чехия не будет выдавать визы россиянам и белорусам до марта следующего года

Правительство Чешской республики по предложению МИД страны в среду, 22 июня, приняло решение не выдавать до марта 2023 года въездные визы, а также разрешения на длительное пребывание в республике гражданам России и Белоруссии, – сообщают СМИ.

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