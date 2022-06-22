Чехия не будет выдавать визы россиянам и белорусам до марта следующего года

Правительство Чешской республики по предложению МИД страны в среду, 22 июня, приняло решение не выдавать до марта 2023 года въездные визы, а также разрешения на длительное пребывание в республике гражданам России и Белоруссии, – сообщают СМИ.
Правительство Чешской республики по предложению МИД страны в среду, 22 июня, приняло решение не выдавать до марта 2023 года въездные визы, а также разрешения на длительное пребывание в республике гражданам России и Белоруссии, – сообщают СМИ.
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