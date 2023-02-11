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Ибин У впервые вышел в полуфинал ATP и за последний год поднялся на 1800 строчек в рейтинге

97-я ракетка Ибин У обыграл №63 Адриана Маннарино в четвертьфинале в Далласе – 6:3, 6:4. 23-летний китаец впервые вышел в полуфинал ATP.

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