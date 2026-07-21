Пока Париж молится на вино, Север давно тушит мясо в пиве: почему карбонад фламанд честнее и вкуснее классики

Бургиньон по-северному (carbonnade flamande) — это грубая, но гениальная замена элитарному бургиньону: говядина томится в тёмном пиве с имбирными пряниками и горчицей, создавая насыщенный, сладко-горький соус без снобизма красных вин и сложных манипуляций.