Между Петербургом и Москвой будет курсировать двухэтажный поезд "Аврора"

Легендарная "Аврора", которая курсировала между Петербургом и Москвой до 2010 года снова выйдет на линиюНа ПМЭФ презентовали обновленный двухэтажный поезд "Аврора", который соединит две столицы в конце 2024 года.
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