Реконструкция систем ливневой канализации в Самаре начнется в 2025 году

В ближайшее время в Самаре начнется масштабное строительство систем ливневой канализации. По информации регионального правительства, специализированные бригады приступят к работе над этим проектом в 2025 году.
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