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Царьград

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В Киеве отремонтировали повреждённый дроном Северный мост: заторы остались

В Киеве отремонтировали повреждённый дроном Северный мост: заторы остались

Киевская городская администрация сообщила о завершении ремонта Северного моста, пострадавшего от удара беспилотника в конце недели.

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