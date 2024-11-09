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Спички - не игрушка

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«Парни в шлёпках» наращивают арсеналы: За гиперзвуком ожидаемо последовал «Посейдон»

«Парни в шлёпках» наращивают арсеналы: За гиперзвуком ожидаемо последовал «Посейдон»

  Американцы никак не отделаются от ощущения, что подводные дроны хуситов до боли напоминают изделия КБ «Рубин» и «Малахит» Йеменские хуситы в очередной раз поражают мировое сообщество уровнем развития своих вооружений.

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