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SpaceX опубликовала снимки седьмого полета, сделанные камерой взорванного корабля Starship S33

SpaceX опубликовала снимки седьмого полета, сделанные камерой взорванного корабля Starship S33

Разделение ступеней Starship / © SpaceX Новые снимки иллюстрируют красочное разделение ступеней Starship и набор высоты кораблем S33 до того, как произошло его быстрое нештатное разрушение из-за утечки горючего.

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