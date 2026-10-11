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Акции банков Сингапура потеряли около $27 млрд капитализации за три торговые сессии

Акции банков Сингапура потеряли около $27 млрд капитализации за три торговые сессии

Банковские акции стали одним из главных источников давления на фондовый рынок Сингапура. После резкой распродажи в четверг региональные акции в пятницу частично восстановились, однако сингапурский индекс завершал неделю с падением почти на 4% — самым сильным недельным снижением с начала апреля.

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