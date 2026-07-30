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Егоров – 1-й в рейтинге проспектов «Нью-Джерси» по версии Daily Faceoff. Силаев – 2-й, Комманд – 3-й, Щербаков – 6-й

Daily Faceoff опубликовал рейтинг проспектов «Нью-Джерси». В топ-10 вошли трое россиян – Михаил Егоров, Антон Силаев и Никита Щербаков.

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