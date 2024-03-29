Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Поляки оторопели от реакции посла России. И теперь грозят сбивать все пролетающие вблизи границ НАТО российские ракеты

Поляки оторопели от реакции посла России. И теперь грозят сбивать все пролетающие вблизи границ НАТО российские ракеты

  У поляков знатно подгорает. Дошло до того, что заместитель министра иностранных дел Польши Анджей Шейна пригрозил сбивать все ракеты, которые будут пролетать даже вблизи польских или прочих границ стран НАТО.

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