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Сегодня состоится мероприятие Apple It’s Glowtime — презентация iPhone 16 и других аппар...

Сегодня состоится мероприятие Apple It’s Glowtime — презентация iPhone 16 и других аппар...

Сегодня состоится мероприятие Apple It’s Glowtime — презентация iPhone 16 и других аппаратных и программных новинокСегодня вечером Apple проведёт мероприятие It’s Glowtime, в рамках которого будут официально представлены iPhone 16, новые смарт-часы Apple Watch, наушники AirPods, а также другие аппаратные новинки компании.

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