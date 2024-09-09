Сегодня состоится мероприятие Apple It’s Glowtime — презентация iPhone 16 и других аппар...

Сегодня состоится мероприятие Apple It’s Glowtime — презентация iPhone 16 и других аппаратных и программных новинокСегодня вечером Apple проведёт мероприятие It’s Glowtime, в рамках которого будут официально представлены iPhone 16, новые смарт-часы Apple Watch, наушники AirPods, а также другие аппаратные новинки компании.