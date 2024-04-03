Роналду оформил 65-й хет-трик в карьере

Теперь Роналду опережает Месси на восемь хет-триков.фото: alnassr.sa--> Португальский нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду забил три гола в матче 26-го тура чемпионата Саудовской Аравии против «Абхи» (8:0).