Роналду оформил 65-й хет-трик в карьере

Теперь Роналду опережает Месси на восемь хет-триков.фото: alnassr.sa--> Португальский нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду забил три гола в матче 26-го тура чемпионата Саудовской Аравии против «Абхи» (8:0).
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