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В Москву в ближайшие дни вернется майская погода

В Москву в ближайшие дни вернется майская погода

Тепло, более характерное для первой декады мая, ожидается в Москве. Как сообщил в субботу, 6 апреля, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, начиная с 8 апреля воздух в столице заметно прогреется.

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