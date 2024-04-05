В Москву в ближайшие дни вернется майская погода

Тепло, более характерное для первой декады мая, ожидается в Москве. Как сообщил в субботу, 6 апреля, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, начиная с 8 апреля воздух в столице заметно прогреется.
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