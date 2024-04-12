В Челябинской области вынесли приговор гаишнику-экзаменатору, пойманному на взятках

В Аше огласили приговор бывшему сотруднику ГИБДД. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе следственного управления СКР по Челябинской области, бывший государственный инспектор регистрационно-экзаменационного отдела ГИБДД полиции Ашинского района признали виновным в получении 28 взяток.
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