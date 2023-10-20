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Ежегодная гонка за билетами на балет «Щелкунчик» начинается

Ежегодная гонка за билетами на балет «Щелкунчик» начинается

Большой театр объявил даты продаж на балет. Каковы нововведения и удастся ли наконец побороть перекупщиков?Билеты на «Щелкуник» на 23-28 декабря будут продавать 4-5 ноября, на самые «горячие» даты, 30-31 декабря, — 11-12 ноября, на спектакли со 2 по 7 января — 18-19 ноября.

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