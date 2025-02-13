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В Калужской области уничтожили три дрона

В Калужской области уничтожили три дрона

В Калужской области уничтожили три дрона. Об этом в Телеграм-канале рассказал Владислав Шапша. По информации губернатора, ночью 13 февраля на территории Кировского района силами ПВО подавили 3 беспилотника.

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