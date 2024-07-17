Медведев и Синнер провели самый длинный розыгрыш Уимблдона-2024

Сайт Уимблдона опубликовал статистику наиболее продолжительных розыгрышей турнира в этом году. Первое место занял эпизод четвертьфинального матча между Даниилом Медведевым и Янником Синнером: на тай-брейке первой партии россиянин и итальянец выдали розыгрыш из 33 ударов! Очко осталось за Медведевым, гейм и сет – за Синнером, а в итоге победу в пяти партиях одержал наш теннисист.
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