Медведев и Синнер провели самый длинный розыгрыш Уимблдона-2024

Сайт Уимблдона опубликовал статистику наиболее продолжительных розыгрышей турнира в этом году. Первое место занял эпизод четвертьфинального матча между Даниилом Медведевым и Янником Синнером: на тай-брейке первой партии россиянин и итальянец выдали розыгрыш из 33 ударов! Очко осталось за Медведевым, гейм и сет – за Синнером, а в итоге победу в пяти партиях одержал наш теннисист.