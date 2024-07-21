Муниципальный советник от Нашей Партии призвал кишиневцев высказать пожелания по поводу столичного бюджета

Кишиневский муниципальный совет рассмотрит проект бюджета столицы. Денис Шова, советник от Нашей партии, член комиссии по бюджету и финансам в КМС, предложил кишиневцам высказать свое мнение о том, как распределяются деньги на нужды города и пригородов.