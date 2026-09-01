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Татар-информ

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Россельхознадзор опроверг необходимость маркировать каждую особь домашней птицы

Россельхознадзор опроверг необходимость маркировать каждую особь домашней птицы

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ» Вступление в силу с 1 сентября требований об обязательном маркировании и постановке на государственный учет домашней птицы, содержащейся в личных подсобных хозяйствах в количестве более десяти штук, не означает необходимости маркировать каждую отдельную особь.

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