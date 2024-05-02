«Слишком поздно»: в Германии назвали смертельную ошибку Украины

Украина не выполнила «домашнее задание», связанное со своевременным проведением мобилизации, заявил глава аппарата министра обороны ФРГ и эксперт по вопросам безопасности Нико Ланге в интервью телеканалу Welt.
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