Русская весна
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Русская весна

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  • Serge
    Конечно. Об этом будут громко кричать г-да Столтенберг, Боррель, Самарин и прочие хохлофашисты с подпиндосниками.Мать драконов: Ро...
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«Слишком поздно»: в Германии назвали смертельную ошибку Украины

«Слишком поздно»: в Германии назвали смертельную ошибку Украины

Украина не выполнила «домашнее задание», связанное со своевременным проведением мобилизации, заявил глава аппарата министра обороны ФРГ и эксперт по вопросам безопасности Нико Ланге в интервью телеканалу Welt.

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Комментарии
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ИП
Игорь Петров
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12 час.
Дмитрий Гурин
Поздно пить Боржоми когда уже все органы распроданы или стырены.......
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4 час.

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