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Гунько — о поражении «Арсенала» от «Волги» со счетом 0:3: «Один из наших худших матчей»

Гунько — о поражении «Арсенала» от «Волги» со счетом 0:3: «Один из наших худших матчей»

Главный тренер тульского «Арсенала» Дмитрий Гунько подвел итоги выездного матча 10-го тура Лиги PARI против ульяновской «Волги» (0:3).

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