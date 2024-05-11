Петербуржцев с сахарным диабетом обеспечат всеми лекарствами

В городе утвердили региональную программу по борьбе с болезнью. Власти Северной столицы обеспечат петербуржцев с сахарным диабетом всеми необходимыми лекарственными препаратами и изделиями медицинского назначения.
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