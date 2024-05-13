Сотрудники ГУ МВД России по Ростовской области провели рейдовые мероприятия на объектах сельхоз назначения

В рамках оперативно-профилактических мероприятий сотрудниками УВМ совместно с УУП и Центром связи с применением беспилотного воздушного судна проведены проверочные рейды на объектах сельхоз-назначения в Аксайском районе Ростовской области.
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