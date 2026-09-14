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Регионы России

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Сын Виктора Цоя подал заявку на регистрацию товарного знака «Кино» для ювелирных изделий

Сын Виктора Цоя подал заявку на регистрацию товарного знака «Кино» для ювелирных изделий

Александр Цой, сын легендарного рок-музыканта Виктора Цоя, намерен зарегистрировать в России товарный знак «Кино» для ювелирных изделий, закусок и пищевых ароматизаторов.

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