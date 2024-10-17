Недавнее исследование, проведенное Кливлендской клиникой и опубликованное в журнале EMBO Journal, выявило, что легкие и бессимптомные инфекции SARS-CoV-2 могут вызывать иммунные реакции у беременных женщин, которые, в свою очередь, могут приводить к серьезным воспалительным реакциям у развивающегося плода.
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