Недавнее исследование, проведенное Кливлендской клиникой и опубликованное в журнале EMBO Journal, выявило, что легкие и бессимптомные инфекции SARS-CoV-2 могут вызывать иммунные реакции у беременных женщин, которые, в свою очередь, могут приводить к серьезным воспалительным реакциям у развивающегося плода.