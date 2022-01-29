Происшествия

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В Ростовской области возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере

В ходе проведения проверки сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Ростовской области выявлен факт хищения бюджетных средств в особо крупном размере.

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