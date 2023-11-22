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Стало известно, что 40% россиян делят счет в ресторанах

Стало известно, что 40% россиян делят счет в ресторанах

Эксперты компании Kleek, российского финтех-стартапа, предоставляющего облачный сервис для оплаты счета по QR-коду, проанализировали заказы и оплаты, совершенные с использованием сервиса в российских ресторанах за период с января по октябрь 2023 года, и рассказали об интересных паттернах поведения посетителей.

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