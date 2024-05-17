Уникальный сорт: в Крыму начался период цветения эспарцета Специалисты Центра оценки качества зерна начали апробацию — всего перед стартом посевной кампании проверили 13 тонн семян.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Уникальный сорт: в Крыму начался период цветения эспарцета Специалисты Центра оценки качества зерна начали апробацию — всего перед стартом посевной кампании проверили 13 тонн семян.