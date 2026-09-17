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Выступление Лаврова на открытии IV Конгресса Международного движения русофилов

Выступление Лаврова на открытии IV Конгресса Международного движения русофилов

В четверг, 17 сентября, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров принимает участие в торжественной церемонии открытия IV Конгресса Международного движения русофилов.

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