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В США учительница совратила четверых школьников и забеременела

В США учительница совратила четверых школьников и забеременела

В США школьной учительнице, которая совращала учеников, предъявили новое обвинение.Учительницу английского языка Лауру Уайтхерст судили в 2013 году по делу о совращении несовершеннолетних учеников.

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Комментарии
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Зоя
вот что бывает,когда в стране ЛГБТ нет мужчин,и бабы кидаются на детей....это конец деторождению и да здравствует исчезновение  нации .....
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13 час.
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