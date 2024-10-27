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Академик РАН Нетесов: Прием антибиотиков возможен только по назначению врача

В беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» д-р биол. наук, профессор, академик Российской академии наук (РАН) Сергей Нетесов рассказал, что бесконтрольное потребление антибиотиков приводит к отбору штаммов, устойчивых к данным препаратам.

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