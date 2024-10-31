Сбер: ЦБ скорее повысит ставку до 23%, чем откажется от цели по инфляции

Старший управляющий директор и главный аналитик Сбербанка Михаил Матовников заявил РИА Новости, что в декабре Центральный банк России скорее всего повысит процентную ставку до 23%, чем откажется от таргета по инфляции на уровне 4%.
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