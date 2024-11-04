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Царьград

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Bloomberg: В случае победы Трампа Илон Маск станет "тайным кардиналом" по связям с Китаем

Bloomberg: В случае победы Трампа Илон Маск станет "тайным кардиналом" по связям с Китаем

В США назвали мультимиллиардера "влиятельным другом" Си Цзиньпина.Экономическое издание Bloomberg полагает, что в случае победы Дональда Трампа на выборах в США, тот может стать ключевой фигурой в дипотношения Вашингтона с Пекином.

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